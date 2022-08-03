В ООН оценили поездку Пелоси на Тайвань

Генсек ООН Гутерриш заявил, что организация придерживается Политики одного Китая

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, заявил, что организация придерживается Политики одного Китая. Его слова приводит РИА Новости.

«В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна — мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, Политикой одного Китая, и на это мы ориентируемся во всем, что делаем», — оценил Гутерриш.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит Пелоси на Тайвань. Экс-глава государства назвал ее безумной. «От нее всегда одни неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пелоси посетила остров 2 августа. Она провела на Тайване меньше суток, после чего улетела в Южную Корею.