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В ООН оценили поездку Пелоси на Тайвань

Генсек ООН Гутерриш заявил, что организация придерживается Политики одного Китая

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, заявил, что организация придерживается Политики одного Китая. Его слова приводит РИА Новости.

«В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна — мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, Политикой одного Китая, и на это мы ориентируемся во всем, что делаем», — оценил Гутерриш.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит Пелоси на Тайвань. Экс-глава государства назвал ее безумной. «От нее всегда одни неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пелоси посетила остров 2 августа. Она провела на Тайване меньше суток, после чего улетела в Южную Корею.

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Марина Совина
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