Тарасова одной фразой оценила сокращение квот российским фигуристам на ЧМ

Тарасова оценила сокращение квот российским фигуристам на ЧМ-2023 фразой «это произвол»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) сократить количество квот российским фигуристам для участия в чемпионате мира 2023 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист оценила решение фразой «это произвол». Она выразила сомнение в том, что оспаривание решения ISU в международных инстанциях принесет России результат.

Ранее в среду, 3 августа, ISU запретил сборной России подавать больше одной заявки в каждом виде программы для участия в ЧМ-2023. Ограничение также распространяется на юниорский чемпионат мира. В ISU также уточнили, что решение о допуске спортсменов из России до международных турниров будет приниматься отдельно.

Таким образом, квота для сборной России на чемпионат мира сократилась в три раза. Ранее в каждом виде программы у страны было по три заявки.

Чемпионат мира 2023 года состоится в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.