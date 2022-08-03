Россияне назвали профессии с самыми красивыми работниками

«Работа.ру»: россияне назвали артистов и музыкантов самыми привлекательными сотрудниками

Россияне назвали профессии с самыми красивыми сотрудниками. Соответсвующий пресс-релиз сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» попал в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 3 августа.

Известно, что опрос проводили в июле среди трех тысяч пользователей платформы из всех регионов страны старше 18 лет. Согласно полученным данным, самыми привлекательными людьми респонденты считают артистов и музыкантов, которые набрали 51 процент голосов.

Помимо этого, в тройке лидеров оказались журналисты и спортсмены, которым отдали предпочтение 24 и 22 процента участников исследования. В то же время парикмахеры и визажисты получили по 20 процентов голосов, а медицинский персонал и преподаватели — по 15 и 16 процентов соответсвенно.

Также в список попали военные, маркетологи и PR-специалисты, а также пилоты, IT-специалисты, юристы и адвокаты, однако они уступили по количеству баллов указанным профессиям.

«Действительно, существует ряд профессий, где внешний вид играет важную роль. Например, артисты и музыканты должны обращать на себя внимание публики. Также специалистам из бьюти-сферы необходимо хорошо выглядеть, ведь они во многом являются амбассадорами целой отрасли красоты», — объяснила результаты опроса директор по персоналу и организационному развитию «Работы.ру» Юлия Санина.

В феврале россиянки назвали профессии с самыми привлекательными мужчинами. Так, 31 процент опрошенных считают, что самые привлекательные мужчины работают в отрасли нефти и газа. На втором месте оказались профессии в IT-отрасли, которую отметили 26 процентов участниц исследования. При этом еще 25 процентов считают, что в сфере производства и промышленности также можно найти привлекательных представителей разных профессий.