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Кремль предостерег желающих «играть» содержанием беседы Путина и Шредера

Песков заявил, что у Кремля есть запись беседы Путина и экс-канцлера ФРГ Шредера

Фото: Алексей Никольский / Reuters

У Кремля имеется запись беседы президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на случай, если кто-то пожелает «играть» ее содержанием. С таким предостережением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также стало известно, что бывший немецкий политик на встрече с российским лидером в Москве гипотетически интересовался возможностью запустить «Северный поток-2» — Россия заявила, что газопровод готов к эксплуатации.

О визите Шредера в Россию сообщалось в конце июля. Он остановился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти» и изначально утверждал, что прибыл в Москву на отдых. При этом его жена призналась, что муж приехал ради переговоров по энергополитике.

В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман рассказала, что бывший канцелр не обсуждал с немецкими властями свою поездку в Москву — это его личное дело.

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Варвара Кошечкина
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