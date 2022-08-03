Кремль предостерег желающих «играть» содержанием беседы Путина и Шредера

Песков заявил, что у Кремля есть запись беседы Путина и экс-канцлера ФРГ Шредера

У Кремля имеется запись беседы президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на случай, если кто-то пожелает «играть» ее содержанием. С таким предостережением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также стало известно, что бывший немецкий политик на встрече с российским лидером в Москве гипотетически интересовался возможностью запустить «Северный поток-2» — Россия заявила, что газопровод готов к эксплуатации.

О визите Шредера в Россию сообщалось в конце июля. Он остановился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти» и изначально утверждал, что прибыл в Москву на отдых. При этом его жена призналась, что муж приехал ради переговоров по энергополитике.

В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман рассказала, что бывший канцелр не обсуждал с немецкими властями свою поездку в Москву — это его личное дело.