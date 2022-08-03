Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Атлетико Минейро
Завтра
03:30 (Мск)
Палмейрас
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
Велес Сарсфилд
Завтра
03:30 (Мск)
Тальерес
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
АЕК Ларнака
Завтра
18:30 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Завтра
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Сменивший «Спартак» на «Зенит» игрок рассказал об отличии Москвы от Петербурга

Сменивший «Спартак» на «Зенит» Бакаев заявил, что в Петербурге ему спокойнее, чем в Москве

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев рассказал об адаптации в петербургском «Зените». Его слова приводит сайт сине-бело-голубых.

Игрок отметил, что Санкт-Петербург значительно отличается от Москвы. «Здесь я чувствую себя спокойно, делаю свою работу и буду продолжать в том же духе», — заявил он.

Бакаев сменил московский «Спартак» на «Зенит» 15 июня, перейдя в петербургский клуб на правах свободного агента. Он заключил с сине-бело-голубыми контракт на три года с возможностью продления еще на сезон. В конце мая соглашение полузащитника со «Спартаком» истекло. Он является воспитанником красно-белых.

В нынешнем сезоне 26-летний Бакаев принял участие в четырех матчах в составе «Зенита». Футболист отметился одним голом с пенальти.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Назван самый эффективный способ хранения сбережений
Комментатор UFC осудил призывы вернуть в США баскетболистку Грайнер
Зеленский признал превосходство российской армии в Донбассе
Ситуацию с газом в Европе назвали выгодной для России
Студент напал на одногруппника с мачете из-за любовного треугольника
В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном
Житель Подмосковья выбросил из окна компьютер и попал в автомобиль
Россияне избили подростков за смех в элитном ЖК и попали на видео
Разработан материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.