Сменивший «Спартак» на «Зенит» игрок рассказал об отличии Москвы от Петербурга

Сменивший «Спартак» на «Зенит» Бакаев заявил, что в Петербурге ему спокойнее, чем в Москве

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев рассказал об адаптации в петербургском «Зените». Его слова приводит сайт сине-бело-голубых.

Игрок отметил, что Санкт-Петербург значительно отличается от Москвы. «Здесь я чувствую себя спокойно, делаю свою работу и буду продолжать в том же духе», — заявил он.

Бакаев сменил московский «Спартак» на «Зенит» 15 июня, перейдя в петербургский клуб на правах свободного агента. Он заключил с сине-бело-голубыми контракт на три года с возможностью продления еще на сезон. В конце мая соглашение полузащитника со «Спартаком» истекло. Он является воспитанником красно-белых.

В нынешнем сезоне 26-летний Бакаев принял участие в четырех матчах в составе «Зенита». Футболист отметился одним голом с пенальти.