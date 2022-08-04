В Госдуме отреагировали на обвинительный приговор баскетболистке Грайнер

Журова заявила, что для Грайнер не должны были делать исключение по делу о наркотиках

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на обвинительный приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Человек ввез наркотики в чужую страну, зачем она это сделала? Ее объяснение, что случайно, — это даже не смешно. Если бы нашего гражданина задержали на границе США с наркотиками, боюсь, было бы совсем не девять лет», — заявила Журова. Она посчитала, что для Грайнер не должны были делать исключение, так как она является примером для подражания.

Ранее 4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США понесет ответственность по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

