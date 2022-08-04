В России ответили на обвинения Siemens из-за турбины для «Северного потока»

Замглавы ФНЭБ Гривач: Siemens пиарится на ситуации с турбиной СП вместо решения проблемы

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал поведение Siemens Energy «детским садом». Так он ответил на обвинения компании в том, что «Газпром» якобы придумывает поводы, чтобы не принять турбину для «Северного потока». Свое мнение специалист высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Представитель Siemens Energy не увидел ничего нового в списке причин, по которым «Газпром» не может принять турбину для «Северного потока» из Германии. Он утверждает, что никаких препятствий для ее установки не существует.

«Каждый день появляются какие-то новые причины, по которым турбина якобы не может быть принята», — объяснил он, добавив, что новой информации предоставить не может.

Со стороны Siemens это какой-то детский сад. Разговор по схеме «дурак — сам дурак» Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

«Вместе с тем, кризис создан санкциями и пренебрежением контрактными обязательствами со стороны группы компаний Siemens», — подчеркнул эксперт в области энергетики.

Гривач убежден, что нынешний газовый кризис искусственно затягивается силами компании. «Вместо предоставления затребованных российской стороной документов они проводят пиар-акции под названием "канцлер Германии находит турбину и заглядывает в нее"», — считает Гривач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка турбины невозможна, пока не будут даны гарантии, что она не попадет под санкции, а Великобритания не отключит ее дистанционно. Каким образом Великобритания может вмешаться в работу турбины производства немецкой компании, которую обслуживают в Канаде, представитель Кремля не уточнил.

Заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер в ответ на слова Пескова напомнил, что европейские санкции не распространяются на поставки турбин для «Северного потока». В связи с этим документ, который требует Россия, «не нужен по определению», это обязательство не использовать несуществующие санкции.

В Европе полагают, что ситуация с агрегатом, а также с резким сокращением поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о намерении России полностью остановить поставки газа в ЕС, чтобы заставить страны изменить позицию по Украине. В связи с этим руководство объединения разрабатывает план действий, позволяющий пройти зимний период без поставок из России.