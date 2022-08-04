ISU объяснил сокращение квот российским фигуристам на чемпионат мира

Член ISU Лакерник заявил, что сокращение квот россиянам на ЧМ нельзя назвать правильным

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник объяснил решение сократить количество квот российским фигуристам для участия в чемпионате мира 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«Количество квот на чемпионат мира или Европы определяется по результатам предыдущего чемпионата. Если страна в предыдущем чемпионате не участвовала, она имеет одно место», — заявил Лакерник. При этом член ISU подчеркнул, что российские фигуристы не попали на турнир не по своей воле, а значит решение нельзя назвать правильным.

3 августа, ISU запретил сборной России подавать больше одной заявки в каждом виде программы для участия в ЧМ-2023. Ограничение также распространяется на юниорский чемпионат мира. В ISU также уточнили, что решение о допуске спортсменов из России до международных турниров будет приниматься отдельно.

Таким образом, квота для сборной России на чемпионат мира сократилась в три раза. Ранее в каждом виде программы у страны было по три заявки.

Чемпионат мира 2023 года состоится в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.