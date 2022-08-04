Британская теннисистка-чемпионка назвала плюсы работы с российским тренером

Британская теннисистка Радукану рассказала о чувстве юмора российского тренера Турсунова

Чемпионка US Open, британская теннисистка Эмма Радукану назвала плюсы работы с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Ее слова приводит TеnnisHead.

«У него определенно хорошее чувство юмора, он пытается мне помочь относиться к себе проще. Я уделяю большое внимание всему, что я делаю, и я хочу делать это с максимальной отдачей. Он медленно пытается подтолкнуть меня к тому, что если получается неидеально — ничего», — рассказала спортсменка и добавила, что Турсунов научил ее легче воспринимать поражения.

О том, что Радукану начала работать с Турсуновым, стало известно 28 июля. Отмечалось, что теннисистка решила найти постоянного тренера перед защитой титула чемпионки US Open.

Радукану занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Британка вошла в историю мирового тенниса, победив на US Open в 2021 году в 18 лет: до нее никому из участников турниров серии «Большого шлема» не удавалось выйти в финал из квалификации. Кроме того, она стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой. Последней удалось выиграть «Уимблдон» в возрасте 17 лет.

