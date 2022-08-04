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Стало известно о двух пострадавших в ходе обстрела граничащего с Украиной села

Брянский губернатор Богомаз сообщил о двух пострадавших после обстрела ВСУ села Климово

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

После обстрела со стороны Украины брянского села Климово пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения», — объяснил глава области.

Пострадавшим россиянам оказывается вся необходимая помощь, добавил Богомаз, отметив, что на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Об атаке Вооруженных сил Украины на граничащее село Климово стало известно вечером 4 августа.

22 июля власти Брянской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности до 7 августа. Жителям региона рекомендовали соблюдать бдительность и сохранять спокойствие.

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Никита Абрамов
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