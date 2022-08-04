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Федерация баскетбола США сделала заявление после приговора Грайнер

Федерация баскетбола США заявила, что разочарована итогом разбирательства по делу Грайнер

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Федерация баскетбола США сделала заявление после обвинительного приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Оно доступно в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Федерация заявила, что разочарована итогом судебного разбирательства по делу Грайнер, и выразила надежду на то, что дипломатические процедуры помогут спортсменке вернуться в США. «Мы продолжаем поддерживать Грайнер. Храбрость, которую демонстрирует Грайнер перед лицом этих невообразимых обстоятельств, говорит о том, какой она сильный человек», — подчеркнули они.

Ранее 4 июля Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Анастасия Борисова
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