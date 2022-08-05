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Джастин Бибер обратился к фанатам из-за приговора баскетболистке Грайнер

Певец Джастин Бибер обратился к подписчикам из-за приговора баскетболистке Бриттни Грайнер

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский певец Джастин Бибер в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратился к подписчикам из-за приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков.

«Это больно. Если кто-нибудь знает, чем можно помочь, пожалуйста, дайте мне знать», — написал артист фанатам в социальной сети.

4 июля Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Анастасия Борисова
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