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Дети помогающих в спецоперации на Украине сотрудников ФСИН получат спецквоты

Путин подписал указ о спецквоте для детей сотрудников ФСИН, участвующих в спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Дети сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), помогающих в ходе специальной военной операции на Украине, смогут поступать в российские вузы по специальной квоте. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным указу, дети сотрудников ФСИН, работающих на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики, получат право на предусмотренную для детей военных специальную квоту. Эта мера призвана поддержать семьи сотрудников, участвующих в специальной военной операции.

25 мая президент Владимир Путин дал поручение главам всех регионов поддерживать членов семей участников спецоперации в Донбассе.

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Владимир Седов
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