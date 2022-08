John Legend рассказал о ссоре с Канье Уэстом из-за Трампа

John Legend рассказал о ссоре с Канье Уэстом из-за его поддержки Дональда Трампа

Американский певец Джон Стивенс, известный под псевдонимом John Legend, рассказал, из-за чего прекратилась его дружба с рэпером Канье Уэстом. Его слова передает Variety.

Как утверждает Стивенс, ссора между ним и рэпером возникла из-за политических взглядов Уэста. По словам John Legend, Канье поддерживал политика Дональда Трампа. Кроме того, Стивенс не одобрял решение бывшего приятеля баллотироваться в президенты США.

«Он [Уэст] был расстроен тем, что я не поддержал его, когда он баллотировался на пост президента США», — вспомнил Стивенс. С тех пор они с Канье перестали быть близкими друзьями.

Уэст сыграл большую роль в начале карьеры John Legend, пригласив его в свой лейбл GOOD Music. В 2004 году рэпер, выступая в качестве продюсера, помог Стивенсу выпустить дебютный альбом Get Lifted. Вместе исполнители записали несколько песен, включая It's Over, One Man Can Change the World, This Way.

