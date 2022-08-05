В ЕС призвали США и Иран предпринять «последнюю попытку» спасения ядерной сделки

Представитель ЕС Петер Стано: пришло время для последней попытки спасения СВПД

В Евросоюзе считают, что США и Иран должны воспользоваться возобновлением переговоров и предпринять «последнюю попытку» для спасения ядерной сделки. С таким заявлением в ходе брифинга в пятницу, 5 августа, выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его слова приводит Reuters.

«Пришло время для последней попытки», — подчеркнул Стано, указав, что выступающий в роли координатора переговоров Евросоюз в прошлом месяце предложил сторонам компромиссный текст соглашения, потому как пространство для дополнительного маневра было исчерпано.

По словам представителя ЕС, на переговорах должны быть приняты четкие и убедительные политические решения. Он также понадеялся, что переговорный процесс приведет к результатам.

Ранее представитель делегации Ирана на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заверил, что Тегеран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД), когда Вашингтон даст гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В 2018 году США уведомили о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Ирана.