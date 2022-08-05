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Жители российского поселка возмутились пленкой вместо стекол в детском саду

Mash: пленка вместо стекол в детском саду в Челябинской области возмутила родителей

Кадр: Telegram-канал «Ural Mash»

В детском саду поселка Наровчатка Челябинской области на разбитые окна начали клеить пленку вместо стекол — в результате дети вынуждены спать в куртках. Внимание на ситуацию в российском регионе, возмутившую местных жителей, обратил Telegram-канал Mash.

Местная администрация семь лет не может найти деньги на ремонт, поэтому воспитатели самостоятельно заклеивают окна пленкой. С момента постройки в 1980-х годах капитальный ремонт в помещении не проводили. Одна из матерей, решившая снять видео, чтобы обратить внимание на происходящее, рассказала, что после включения обогревателя в одной комнате в другой выбивает пробки.

После того как родители написали коллективную жалобу, власти выделили 170 тысяч рублей на установку окон — сумму взяли из сэкономленных бюджетных средств двух других детсадов. Денег хватило на установку стекол лишь в одной комнате.

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«Очень холодно в группах. Там в окнах есть прямо щель, куда залазит мой палец. Даже не один, а два пальца могу засунуть туда. И под этими окнами спит мой ребенок», — пожаловалась одна из матерей. По мнению местного начальника отдела образования, температура в помещениях соответствует норме.

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Полина Кислицына
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