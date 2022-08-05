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Кремль прокомментировал информацию о секретном предложении Путина Эрдогану

Дмитрий Песков: Путин и Эрдоган говорили о перспективах развития всего комплекса отношений

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров сделал секретное предложение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану ради обхода западных санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь шла о перспективах развития всего комплекса двусторонних торгово-экономических отношений», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности.

Ранее The Washington Post (WP) написала, что Путин сделал Эрдогану секретное предложение о том, чтобы Анкара разрешила Москве покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. По мнению экономистов, таким образом удастся скрыть происхождение нефти и обойти нефтяное эмбарго Европейского союза (ЕС).

Двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции прошли в пятницу, 5 августа. Лидеры обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

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Марина Совина
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