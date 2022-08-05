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Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции

WP: Россия попытается обойти нефтяное эмбарго ЕС с помощью Турции
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Turkish Presidential Press Office / Reuters

Россия обратилась к Турции, чтобы с ее помощью попытаться обойти западные санкции в банковском, энергетическом и промышленном секторах. Об этом на фоне встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи пишет The Washington Post (WP).

По сведениям газеты, Москва призовет Анкару разрешить ей покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. По мнению экономистов, таким образом удастся скрыть происхождение нефти и обойти нефтяное эмбарго Европейского союза.

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Авторы WP подозревают российскую сторону в намерении просить открытия в нескольких государственных турецких банках корреспондентских счетов для крупнейших российских банков — это, вопреки санкциям, позволило бы отечественным промышленникам работать за пределами свободных экономических зон.

При этом Анкара в качестве собственной выгоды может попросить о согласии Москвы на запланированную военную операцию против курдских сил на севере Сирии.

Двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции начались днем в пятницу, 5 августа, и длятся уже несколько часов. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы сотрудничества, «сверят часы» по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также затронут положение дел в Сирии и на Украине. Также не исключено, что темой их беседы станет ситуация в Нагорном Карабахе и военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары.

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Варвара Кошечкина
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