Ракета с российским двигателем запустила военный спутник США

Ракета Atlas V с двигателем РД-180 запустила спутник SBIRS GEO 6 для Пентагона

В США запустили ракету-носитель Atlas V со спутником раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6. Запуск произвели по заказу Пентагона. Первая ступень ракеты оснащена российским двигателем РД-180. Об этом сообщила компания United Launch Alliance (ULA), передает РИА Новости.

Ракету запустили в 06:29 по времени Восточного побережья США (13:29 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

В ULA отметили, что запуск SBIRS GEO 6 завершит создание группировки спутников космической инфракрасной системы на геостационарной орбите Земли для космического командования Вооруженных сил США. SBIRS предназначена для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, определения траектории их полета, идентификации боевых частей и определения координат для возможного перехвата. Также спутники могут вести разведку в инфракрасном диапазоне.

В компании добавили, что инструменты спутников SBIRS «собирают данные, которые позволят военным США обнаруживать ракетные запуски, поддерживать работу противовоздушной обороны, расширять сбор технических разведданных и поддерживать осведомленность о ситуации в районе военных действий».

В июне в публикации SpaceNews рассказали о важности ракеты Vulcan Centaur, которая позволит осуществить переход с Atlas V. С 2023 года США не смогут приобретать российские ракетные двигатели для нее.

В том же месяце бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что у США осталось четыре российских двигателя для запуска ракет Antares. В ответ на американские санкции «Роскосмос» прекратил поставки ракетных двигателей РД-180 и РД-181.