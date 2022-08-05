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На Украине назвали число судов для вывоза зерна

Украинский министр Кубраков заявил, что Киев задействует около 100 судов для вывоза зерна

Фото: Turkish Defense Ministry / globallookpress.com

Киев планирует задействовать около 100 судов в месяц для вывоза зерна, такое число назвал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Его слова приводит РИА Новости.

«Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель — полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку», — заявил сотрудник ведомства.

По его словам, Украина стремится вывозить три и более миллиона тонн продовольствия ежемесячно из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Сообщалось, что сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с украинской кукурузой вышли из портов в Одесской области и направились в Стамбул. Выход трех судов с зерном из портов Украины анонсировали 4 августа.

Первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор» 2 августа.

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Анастасия Заикина
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