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Британский телеканал разоблачил мифы о Зеленском

Ведущий Sky News Бернарди: образ Зеленского не такой, каким его изображают западные СМИ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британский телеканал Sky News разоблачил мифы о президенте Украины Владимире Зеленском. Телеведущий Кори Бернарди уточнил, что образ украинского лидера «не такой, каким его изображают западные СМИ». Запись эфира телеканала появилась на YouTube.

По мнению Бернарди, СМИ создали образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля». Украинского президента также представляют в свете как «великого героя», который якобы «спасает свой народ» от России.

Ранее официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что жителей западных стран больше не привлекает образ президента Украины. По ее мнению, Зеленский больше неинтересен, из-за чего СМИ начали использовать его супругу Елену Зеленскую. «Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой"», — сказала дипломат.

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Варвара Кошечкина
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