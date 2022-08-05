Названа опасность проживания в маленькой квартире

Психолог Чекалина: проживание в маленькой квартире может привести к депрессии

Проживание в маленькой квартире при определенных обстоятельствах может привести человека к депрессии. Опасность подобных объектов для душевного состояния в разговоре с РИА Новости назвали психологи.

По словам специалистов, состояние человека в маленькой квартире будет зависеть от жизненных обстоятельств, в которых он оказался. Для студента или молодого человека, который только начал работать, небольшое жилье будет доказательством независимости и поможет ощутить чувство гордости.

Однако, если собственник переехал в маленькую квартиру из большой, то он может испытывать чувство грусти. «А если это происходит на фоне жизненного кризиса — развода, потери работы или чего-то еще, то ситуация может усугубляться и даже привести к депрессии», — отметила психолог Елена Чекалина.

Маленькие квартиры также могут усилить переживания у людей, которым свойственна чрезмерная самокритика, тревожность, агрессия или алкоголизм. «Как я наблюдал на практике, сам факт того, что человек не в силах обеспечить себя жильем большей площади зачастую может приводить к накоплению в нем комплексов и агрессии», — пояснил психолог Михаил Хорс.

Ранее психолог Мария Радченко рассказала, что жизнь в маленькой квартире может разрушить даже самые крепкие отношения. По словам эксперта, интровертам нужно побыть в одиночестве не менее часа-двух в день, экстравертам — не менее 15 минут.