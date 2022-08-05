Взятая для тест-драйва Tesla протаранила столб в Москве и попала на видео

В Москве взятый для тест-драйва электромобиль Tesla протаранил фонарный столб

В Москве электромобиль Tesla на большой скорости протаранил столб. Последствия аварии попали на видео, которое публикует РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 4 августа на улице Добролюбова. По информации источника телеканала, электромобиль был взят для тест-драйва в одном из столичных салонов.

На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения с фонарем Tesla отлетела на несколько метров. Передняя часть машины практически полностью уничтожена. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Tesla столкнулась с автомобилем Skoda на Огородном проезде в Москве, пострадали два человека.