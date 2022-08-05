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Трасс предсказала Великобритании тяжелую зиму

Глава МИД Британии Лиз Трасс предсказала соотечественникам тяжелую зиму

Фото: Joe Giddens / Reuters

Претендующая на пост премьер-министра глава МИД Великобритании Лиз Трасс предсказала соотечественникам тяжелую зиму. Своими прогнозами она поделилась в эфире телеканала Sky News.

«Знаю, что зима будет тяжелой», — заявила министр, отметив, что в целях преодоления кризиса она намерена продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также продвигать добычу газа методом фрекинга.

Ранее сообщалось, что голосование по выбору нового премьер-министра Великобритании было перенесено из-за риска взлома. По данным издания The Telegraph, старт процесса голосования был отложен после заявления Британского центра правительственной связи о возможной хакерской атаке. Перенос голосования внес коррективы в планы Консервативной партии.

20 июля в Великобритании состоялся пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии. Согласно результатам голосования, в финале избирательной гонки оказались Лиз Трасс и бывший глава Минфина страны Риши Сунак. Ожидается, что в последнем туре выбирать будущего премьера будут все члены партии, которых насчитывается порядка 200 тысяч. Результаты планируют огласить 5 сентября.

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Варвара Кошечкина
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