Amnesty International выступила в защиту доклада о нарушении Киевом законов ведения войны

Правозащитная организация Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Украиной законов ведения войны, который раскритиковал украинский президент Владимир Зеленский. Ответ организации передает ТАСС.

По словам представителя Amnesty International, все выводы доклада основывались на «доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах». В организации отметили, что стараются анализировать ситуацию беспристрастно. «Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — говорится в заявлении.

Помимо этого, правозащитники заявили, что 29 июля они отправили правительству Украины письмо со сделанными выводами. В письме, как утверждает организация, были перечислены города и села, где были найдены нарушения. Amnesty International отметила, что не получила никакого ответа на письмо.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал этот доклад. По его мнению, Amnesty International «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву». 6 августа глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что приняла решение покинуть занимаемый ею пост.