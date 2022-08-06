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МВД ЛНР раскрыло подробности взятия стратегических высот под Артемовском

В МВД ЛНР сообщили, что окопы на стратегических высотах под Артемовском оказались целыми

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Большая часть окопов, которые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили, покидая стратегические высоты под Артемовском, оказалась цела. Новые подробности раскрыл помощник министра МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, пишет ТАСС.

По его словам, причины отхода войск Украины пока неизвестны. Киселев отметил, что «большинство окопов целые, и обороняться здесь армия могла еще достаточно долго».

Ранее командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным Джексон рассказал о брошенных ВСУ стратегических высотах под Артемовском. По его словам, на этом месте располагался укрепрайон украинских военных. ВСУ контролировали эти позиции много лет и могли бы находиться здесь достаточно долго, однако по какой-то причине «или не захотели, или не смогли» удержать их, уточнил военный.

О входе союзных сил в Артемовск сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. В Генштабе ВС Украины также заявляли, что ВСУ отошли от занимаемых позиций в районе Авдеевки и в направлении Артемовска.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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