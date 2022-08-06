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Кадыров рассказал Путину о выполняющих задачи на Украине чеченцах

Кадыров рассказал президенту Путину о выполняющих задачи на Украине чеченских солдатах

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги чеченских солдат, которые выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине. Его комментарий приводится в личном Telegram-канале политика.

Путин особо подчеркнул их вклад в освобождение Луганской народной республики, пояснил Кадыров. «Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет», — написал чеченский глава.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Кадыров обсудили социально-экономическое развитие Чечни.

Ранее глава Чечни отметил, что смог пообщаться с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и лидером национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом во время переговоров в Сочи. Чавушоглу, по словам Кадырова, надеется на дальнейшее развитие отношений и контактов после состоявшегося разговора. Сам же глава Чечни верит, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний.

Переговоры лидеров России и Турции состоялись 5 августа. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили о ключевом значении доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения стабильности в мире. Новая встреча президентов длилась более четырех часов.

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Анна Щербакова
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