Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Лидеры ЕС оказались сбиты с толку из-за «троянского коня» Путина

FP: лидеры ЕС оказались сбиты с толку из-за отношения премьер-министра Венгрии к России
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Go Nakamura / Reuters

Лидеры ЕС оказались сбиты с толку из-за отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к России. Об этом пишет журналистка Аманда Коукли в статье для Foreign Policy.

По мнению автора, Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина. «Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорится в публикации.

В статье также упоминается давление Венгрии в адрес лидеров Евросоюза. Так, на прошлой неделе Орбан выступил против сокращения потребления газа на 15 процентов, назвав такое решение шагом к военной экономике, в том время как 27 членов ЕС согласились.

Помимо этого, по мнению журналистки, Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю: ранее Орбан выразил несогласие с единой политикой ЕС, касающейся отношения к иммиграции и меньшинствам.

В заключении статьи Коукли упоминает, что венгерские власти ни разу не выступали с открытой критикой в адрес России после начала спецоперации на Украине, а также подчеркивает, что Венгрия выражала несогласие с вводом односторонних антироссийских санкций, из-за чего впоследствии был задержан шестой пакет ограничений.

В пятницу, 5 августа, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли по итогам переговоров в Сочи совместное заявление. По словам пресс-секретаря лидера России Дмитрия Пескова, никаких другие документы в ходе переговоров, включая меморандум о сотрудничестве, подписывать не планировалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Володин предложил установить дни покаяния США перед человечеством
На Западе вспомнили о старом методе борьбы с Россией
В России выявили 19 974 новых заболевших COVID-19
Пользователи начали получать новые уведомления после пожара на складе Ozon
Убийство 26-летней давности раскрыли в Москве
Бывшей российской гимнастке отказали в выступлении за Латвию на чемпионате мира
Лидеры ЕС оказались сбиты с толку из-за «троянского коня» Путина
Национальные языки России осложнили дешифровку для ВСУ и Запада
В США заявили о несоразмерности визита Пелоси и военных маневров Китая
Священник порекомендовал утолять жажду в жару разбавленным вином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.