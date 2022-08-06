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Работа «Железного купола» в Израиле попала на видео

Процесс отражения ракет израильской ПРО «Железный купол» попал на видео

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» отражает ракетные удары, которые были нанесены со стороны сектора Газа. Работа системы попала на видео, его публикует Telegram-канал «360».

На опубликованных в сети кадрах слышны хлопки. В небе также видны белые следы. Как сообщается, воздушная тревога зазвучала в Тель-Авиве. По данным местных СМИ, боевики «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) из сектора Газа выпустили по территории Израиля примерно 80 ракет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 33 ракеты удалось сбить с помощью системы «Железный купол», еще 13 разорвались на израильской территории. При этом более 30 снарядов не долетели до Израиля и рухнули еще в секторе Газа вскоре после запуска.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ходе оперативных мероприятий ЦАХАЛ ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

Варвара Кошечкина
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