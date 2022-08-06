Работа «Железного купола» в Израиле попала на видео
Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» отражает ракетные удары, которые были нанесены со стороны сектора Газа. Работа системы попала на видео, его публикует Telegram-канал «360».
На опубликованных в сети кадрах слышны хлопки. В небе также видны белые следы. Как сообщается, воздушная тревога зазвучала в Тель-Авиве. По данным местных СМИ, боевики «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) из сектора Газа выпустили по территории Израиля примерно 80 ракет.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 33 ракеты удалось сбить с помощью системы «Железный купол», еще 13 разорвались на израильской территории. При этом более 30 снарядов не долетели до Израиля и рухнули еще в секторе Газа вскоре после запуска.
5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ходе оперативных мероприятий ЦАХАЛ ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.