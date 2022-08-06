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Спорт

Падение трибуны со зрителями во время матча по регби попало на видео

Десятки человек упали с трибуны в Сиднее из-за обрушения трибуны во время матча по регби

Десятки человек упали с трибуны спортивного стадиона в австралийском Сиднее из-за обрушения ограждения во время матча по регби. Видео было опубликовано телеканалом 9News.

По информации источника, инцидент произошел во время встречи между командами Riverview и St Joseph's. На стадионе присутствовали 15 тысяч зрителей. На место происшествия прибыла скорая, которая оказывает помощь пострадавшим.

В марте 2022 года в индийском селе Пунгоду на переполненном стадионе обрушилась временная трибуна. Инцидент произошел во время матча по футболу-семерке, в котором принимали участие две местные команды. На рухнувшей трибуне находились более двух тысяч болельщиков. По подсчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы.

Анастасия Борисова
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