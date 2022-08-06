Путин ввел спецмеры в энергетике из-за «недружественных стран»

Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК против недружественных стран

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 августа, подписал указ о введении специальных мер в финансовой сфере и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) против «недружественных стран» и международных организаций из-за их действий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указ ориентирован на защиту национальных интересов государства.

Вводимые запреты

Согласно документу, до конца года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий России со стороны «недружественных» стран. Запрещаются также соответствующие сделки с акциями организаций, которые этим предприятиям принадлежат.

Другой запрет относится к акциям российских банков из перечня, который утверждается президентом по представлению правительства и по согласованию с Центральным банком (ЦБ). Список должен быть подготовлен в течение десяти дней.

Помимо этого Путин ввел запрет, касающийся нефтегазового проекта «Сахалин-1»: нельзя проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту.

Реакция Мосбиржи

На президентский указ в тот же день отреагировала Московская биржа. Она отложила запланированный на понедельник, 8 августа, допуск нерезидентов из дружественных стран на фондовый рынок, поскольку для этого «требуется донастройка биржевых систем». Нерезиденты из дружественных стран с 8 августа, получат возможность совершать операции только на срочном рынке.

В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно. Московская биржа

Согласно сообщению площадки, профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о них.

Ответ на санкции

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с «Лентой.ру» объяснил решение Путина запретить инвесторам из недружественных стран сделки с долями в стратегических предприятиях России ответной мерой на санкции и изъятие активов.

Гривач считает, что прямого воздействия на экспорт указ не окажет. «А все активы компаний из недружественных стран в стратегических предприятиях на территории России будут затронуты этим указом», — добавил он.

Как пояснил аналитик, теперь никаких изменений в составе акционеров без специального разрешения не будет. Исключения могут быть предоставлены, если смена акционера создаст позитивный эффект для России и развития конкретного проекта, заключил он.