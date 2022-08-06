Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин ввел спецмеры в энергетике из-за «недружественных стран»

Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК против недружественных стран
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 августа, подписал указ о введении специальных мер в финансовой сфере и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) против «недружественных стран» и международных организаций из-за их действий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указ ориентирован на защиту национальных интересов государства.

Вводимые запреты

Согласно документу, до конца года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий России со стороны «недружественных» стран. Запрещаются также соответствующие сделки с акциями организаций, которые этим предприятиям принадлежат.

Другой запрет относится к акциям российских банков из перечня, который утверждается президентом по представлению правительства и по согласованию с Центральным банком (ЦБ). Список должен быть подготовлен в течение десяти дней.

Помимо этого Путин ввел запрет, касающийся нефтегазового проекта «Сахалин-1»: нельзя проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту.

Материалы по теме:
«Северный поток» возобновил работу после ремонта. Как это повлияет на газовый кризис в Европе?
«Северный поток» возобновил работу после ремонта.Как это повлияет на газовый кризис в Европе?
21 июля 2022
Аллах дает. В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
Аллах дает.В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
26 июля 2022
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022

Реакция Мосбиржи

На президентский указ в тот же день отреагировала Московская биржа. Она отложила запланированный на понедельник, 8 августа, допуск нерезидентов из дружественных стран на фондовый рынок, поскольку для этого «требуется донастройка биржевых систем». Нерезиденты из дружественных стран с 8 августа, получат возможность совершать операции только на срочном рынке.

В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно.

Московская биржа

Согласно сообщению площадки, профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о них.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
В доле. Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
В доле.Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
10 июля 2022
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Почему европейская валюта слабеет?
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.Почему европейская валюта слабеет?
12 июля 2022

Ответ на санкции

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с «Лентой.ру» объяснил решение Путина запретить инвесторам из недружественных стран сделки с долями в стратегических предприятиях России ответной мерой на санкции и изъятие активов.

Гривач считает, что прямого воздействия на экспорт указ не окажет. «А все активы компаний из недружественных стран в стратегических предприятиях на территории России будут затронуты этим указом», — добавил он.

Как пояснил аналитик, теперь никаких изменений в составе акционеров без специального разрешения не будет. Исключения могут быть предоставлены, если смена акционера создаст позитивный эффект для России и развития конкретного проекта, заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ввел спецмеры в энергетике из-за «недружественных стран»
Глава украинского бюро Amnesty International ушла с поста
Посол России назвал абсурдными обвинения в продовольственном кризисе
Известная актриса решила заняться сводничеством
Жителям Германии предрекли неразрешимые финансовые трудности
Юрист рассказал россиянам о рисках списания денег
Илон Маск спрогнозировал мягкую рецессию в США
Правнучка Хрущева назвала отличительное качество москвичей
Раскрыта программа концертов живой музыки в парках Москвы
Бросившая ботинок в мэра россиянка рассказала о прекращении дела против нее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.