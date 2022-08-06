В Германии предупредили о нагнетании врагами демократии атмосферы страха

Глава МВД ФРГ заявила, что враги демократии могут воспользоваться кризисом в стране

Немецкие чиновники предупредили о нагнетании врагами демократии атмосферы страха и упадка из-за возможного энергетического кризиса и ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заблокированный Роскомнадзором сайт газеты Die Welt.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что «враги демократии только и ждут, чтобы использовать кризисы для распространения своих мыслей об упадке, страхе и неуверенности». Руководитель МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль сообщил, что сотрудники правоохранительных органов наблюдают «активность в социальных сетях с упором на такие темы, как инфляция, энергетика и война на Украине».

Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ ранее в июле. Это произошло «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

В июне Фезер в беседе с газетой Handelsblatt допустила, что в связи со удорожанием энергоносителей и сложностями с поставками газа Германии грозят беспорядки. Она напомнила, что популисты и экстремисты используют кризисы для запугивания и обогащения.