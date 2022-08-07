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Спорт

Аршавин назвал способ отменить Fan ID

Аршавин заявил, что отменить закон о Fan ID поможет только прямая линия с президентом

Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выступил с критикой Fan ID. Экс-игрок высказался в эфире «Матч ТВ», фрагмент которого в своем Telegram-канале выложил журналист Дмитрий Шнякин.

По словам Аршавина, закон наносит вред российскому футболу. Он также навал единственный, по его мнению, способ его отменить. «Думаю, только прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может решить этот вопрос. Когда ему зададут вопрос напрямую, попросят изменить решение. Думаю, он может пойти людям навстречу», — заявил Аршавин.

Закон вступил в силу 1 июня. Он вызвал волну критики со стороны фанатов клубов Российской премьер-лиги, ряда футболистов, тренеров и спортивных функционеров. Активные фанаты 15 из 16 команд элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста против запрета на посещение футбольных матчей без оформления паспорта болельщика.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Алексей Гусев
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