Армения сообщила о ранении своего военного из-за обстрела Азербайджана

В Минобороны Армении сообщили, что солдат-срочник ранен после обстрела ВС Азербайджана

После обстрела, произведенного азербайджанскими военными, ранен один солдат-срочник армянской армии. Об этом сообщили в Минобороны Армении, передает ТАСС.

По данным ведомства, обстрел произошел на восточной границе. Армянский солдат Нвер Арменович Геворкян был ранен «со стороны противника боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы». О его состоянии пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в попытках обострить положение в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что армянские формирования 12 раз обстреляли позиции армии Азербайджана, в том числе со стороны Нариманлы и Зяркенд на азербайджано-армянской госгранице. Азербайджаном «были приняты адекватные ответные меры».

В МИД России также призвали Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня на фоне эскалации в районе Лачинского коридора. Там отметили, что урегулирование имеющихся противоречий должно происходить исключительно политико-дипломатическими средствами, причем «в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года».

Уже известно, что российские миротворцы расположились на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. После обострения в зоне конфликта миротворцы вышли к постам вместе с армянскими военными. Такие меры были приняты с целью деэскалации обстановки в регионе.