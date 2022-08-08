Найден одновременно устраняющий алкогольную и никотиновую зависимость препарат

JAMA Network Open: найден препарат для лечения алкогольной и никотиновой зависимости

Международная группа ученых из Медицинского центра Университета Вандербильта (VUMC), Медицинской школы Бостонского университета, Бостонского медицинского центра и Первого государственного медицинского университета имени Павлова в Санкт-Петербурге нашли препарат, позволяющий одновременно устранить как алкогольную, так и никотиновую зависимость. Выводы работы описаны в журнале JAMA Network Open.

В ходе исследования 400 пациентов из России, живущих с ВИЧ, которые ежедневно курили и определяли себя как людей с алкогольной зависимостью. Наблюдения за испытуемыми проводились на протяжении 12 месяцев. Результаты показали, что употребление алкоголя уменьшалось через три месяца, а воздержание от курения в течение шести месяцев при приеме цитизина.

В июле 2022 года сотрудники организации Здоровья населения Оксфорда (Oxford Population Health) обнаружили, что алкоголь способствует уменьшению длины теломер, отвечающих за биологическое старение организма.