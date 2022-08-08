В Госдуме отреагировали на призыв Аршавина отменить Fan ID

Депутат Госдумы Свищев в ответ на критику Аршавиным Fan ID пригласил его на встречу

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который выступил с критикой Fan ID. Об этом сообщает Legalbet.

По словам депутата, пока рано утверждать о том, что закон негативно влияет на посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). «Во второй половине сентября мы собираем футбольную общественность, чтобы понять, насколько эффективно внедрение закона о паспорте болельщика. Мы приглашаем Аршавина на встречу», — ответил Свищев.

Депутат также отреагировал на призыв бывшего футболиста обратиться к президенту России Владимиру Путину на прямой линии с просьбой отменить закон. «Сейчас господин Аршавин просто кинул клич, для того чтобы его услышали, увидели», — отметил Свищев.

Аршавин раскритиковал введение Fan ID в воскресенье, 8 августа. Экс-футболист заявил, что единственным способом отменить закон считает обращение к Путину.

Закон вступил в силу 1 июня. Он вызвал волну критики со стороны болельщиков клубов Российской премьер-лиги, ряда футболистов, тренеров и спортивных функционеров. Активные фанаты 15 из 16 команд высшего дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата страны в знак протеста против невозможности посещения футбольных матчей без оформления паспорта болельщика.