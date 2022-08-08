Россиянам перечислили ошибки при выборе арбуза

Аналитик Ирина Козий посоветовала выбирать неповрежденные арбузы

Случаи отравления арбузом, тем более в тяжелой форме, случаются крайне редко. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий. Она перечислила россиянам основные ошибки при выборе плодов, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

Арбузом отравиться практически невозможно, утверждает специалист. Все, что похоже на пищевое отравление и связано с овощами, фруктами и бахчевыми, может происходить по двум причинам, объяснила Ирина Козий.

«Плоды либо не помыли, и тогда какие-то микроорганизмы или вещества, оказавшиеся на поверхности плода, попали в пищу и нанесли вред человеку. Либо, если под симптомами отравления подразумевается обычная диарея, это может быть связано со слабительным свойством клетчатки плода при неумеренном потреблении», — сказала она.

По словам Ирины Козий, на кожице у любых фруктов и овощей при покупке не должно быть никаких повреждений.

«Трещины, разломы, проколы фруктам, овощам, бахчевым противопоказаны. Ни в коем случае при выборе мы арбузы не надрезаем и в общем случае не покупаем частями. Можно покупать нарезанные кусочками плоды только в ситуации, когда они нарезались в соответствующих санитарных условиях, то есть в пищевом цехе хорошей розничной сети, либо на предприятии, соблюдающем все меры безопасности», — отметила она.

Разрезанный где-то на базаре или в кузове машины арбуз покупать ни в коем случае нельзя. Просто потому, что на корке того же арбуза могут находиться микробы, которые были на земле, где он лежал. Надрезая его кожуру, мы эти микроорганизмы заносим внутрь плода, они там развиваются, а потом вредят нам при потреблении Ирина Козий генеральный директор информационного агентства FruitNews

8 августа стало известно, что мужчина в Москве попал в реанимацию с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества» из-за того, что съел купленный арбуз. Помимо этого, у него выявили острую почечную недостаточность и гиперкалиемию. Также стало плохо его другу, с которым он ел плод.

Позже выяснилось, что пострадавшие приобрели арбуз с рук у мужчины, который торговал бахчевыми из автомобиля около станции метро «Партизанская».