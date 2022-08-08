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Латвия возобновила импорт газа из России

Россия возобновила поставки газа в Латвию после нарушения условий отбора

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия возобновила импорт российского газа, который был прекращен в конце июля, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.

Отмечается, что поставки были возобновлены 5 августа. Газ из России поставляется потребителям по магистральному газопроводу ВалдайПсковРига. Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступает около четырех миллионов кубометров в сутки.

30 июля «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Латвию. Компания оправдала такой шаг нарушениями условий отбора газа. В свою очередь глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне заявила, что решение «Газпрома» «существенно ничего не поменяет» для населения Латвии.

14 июля сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Страны Прибалтики также планируют уже в 2024 году отказаться от покупки электроэнергии в России.

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Варвара Кошечкина
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