Siemens Energy предупредили о праве России осложнить уход из страны
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал прекращение Siemens Energy своей деятельности в России невыгодным для компании. По его словам, российские власти после ситуации с турбиной получили право создать для фирмы наиболее некомфортные условия для реструктуризации бизнеса. Свое предупреждение специалист озвучил в ходе беседы с «Лентой.ру».
Siemens Energy прекратит деятельность в России. Фирма начала процесс реструктуризации бизнеса в стране, который планирует завершить к концу 2022 года.
Siemens подчеркнула, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на ее деловую активность в России, поэтому продолжение работы в стране нецелесообразно. По итогам финансового года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако уже в следующем году, после ухода из страны, серьезных негативных финансовых последствий не ожидается.
Реструктуризация на невыгодных условиях
Реструктуризация бизнеса в России не выгодна для Siemens, отметил Гривач. Однако, подчеркнул он, компания вынуждена действовать в условиях санкций, которые ввели правительства стран, где находятся ее основные активы.
Вопрос конечно в деталях, насколько они корректно будут выходить особенно из совместных проектов, насколько корректно они будут исполнять свои обязательства.
Ситуация по «Северному потоку» с возвратом из турбины Канады и облуживанием тех турбин, которые сейчас находятся на компрессорной станции, показывает, что Siemens ведет себя достаточно противоречиво
«Вероятно, эту реструктуризацию их бизнеса будет делать сложнее с минимальными для себя потерями, потому что у российских властей есть все законные права на то, чтобы создать для Siemens более сложные и некомфортные условия для выхода и прекращения деятельности в России», — счел экономист.
Сейчас Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65 процентов в совместном предприятии с российскими «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». Кроме того, входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.
Летом 2022 года компания оказалась в центре международной повестки, так как отказалась возвращать российскому «Газпрому» газовую турбину, отремонтированную в Канаде. Решение Siemens объяснила канадскими санкциями против России. К настоящему моменту страна согласилась выпустить оборудование для доставки в Россию, а Siemens Energy заявила о полной готовности документов для его транспортировки, однако теперь доставке турбины противится Россия.