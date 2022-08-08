Siemens Energy предупредили о праве России осложнить уход из страны

Экономист Гривач: у России есть право сделать выход Siemens из страны некомфортным

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал прекращение Siemens Energy своей деятельности в России невыгодным для компании. По его словам, российские власти после ситуации с турбиной получили право создать для фирмы наиболее некомфортные условия для реструктуризации бизнеса. Свое предупреждение специалист озвучил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Siemens Energy прекратит деятельность в России. Фирма начала процесс реструктуризации бизнеса в стране, который планирует завершить к концу 2022 года.

Siemens подчеркнула, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на ее деловую активность в России, поэтому продолжение работы в стране нецелесообразно. По итогам финансового года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако уже в следующем году, после ухода из страны, серьезных негативных финансовых последствий не ожидается.

Реструктуризация на невыгодных условиях

Реструктуризация бизнеса в России не выгодна для Siemens, отметил Гривач. Однако, подчеркнул он, компания вынуждена действовать в условиях санкций, которые ввели правительства стран, где находятся ее основные активы.

Вопрос конечно в деталях, насколько они корректно будут выходить особенно из совместных проектов, насколько корректно они будут исполнять свои обязательства.

Ситуация по «Северному потоку» с возвратом из турбины Канады и облуживанием тех турбин, которые сейчас находятся на компрессорной станции, показывает, что Siemens ведет себя достаточно противоречиво Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

«Вероятно, эту реструктуризацию их бизнеса будет делать сложнее с минимальными для себя потерями, потому что у российских властей есть все законные права на то, чтобы создать для Siemens более сложные и некомфортные условия для выхода и прекращения деятельности в России», — счел экономист.

Сейчас Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65 процентов в совместном предприятии с российскими «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». Кроме того, входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Летом 2022 года компания оказалась в центре международной повестки, так как отказалась возвращать российскому «Газпрому» газовую турбину, отремонтированную в Канаде. Решение Siemens объяснила канадскими санкциями против России. К настоящему моменту страна согласилась выпустить оборудование для доставки в Россию, а Siemens Energy заявила о полной готовности документов для его транспортировки, однако теперь доставке турбины противится Россия.

