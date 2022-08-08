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В МИД России начали рассматривать ответные меры против Латвии

МИД России начал обдумывать ответные меры против Латвии за принуждение к осуждению СВО

Фото: Pavels Dunaicevs / Shutterstock

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили о рассмотрении ответных мер против Латвии. Такое решение во внешнеполитическом ведомстве приняли после того, как глава латвийского МИД Эдгар Ринкеивч назвал «бессмысленными» протесты Москвы против принуждения российских граждан, въезжающих в Латвию, к подписанию бумаг, осуждающих спецоперацию на Украине. Об этом сообщают «Известия».

В Москве заявили, что отказ литовской стороны от диалога по этому вопросу означает нежелание Риги исправлять ситуацию. «В этой связи рассматриваются возможные ответные меры», — объяснили российские дипломаты.

В конце июля сообщалось, что граждан России, въезжающих в Латвию, обязали подписать документ об осуждении спецоперации на Украине. Вскоре временную поверенную в делах республики Даце Рутку вызвали в МИД России, ей выразили протест в связи с давлением на россиян, прибывающих в республику.

В ответ на это министр иностранных дел Латвии Ринкевич заявил, что его страна продолжит «действовать в интересах безопасности».

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Василий Мека
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