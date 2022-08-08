Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о референдумах

Слуцкий: Зеленский вспомнил о переговорах, не имея возможности повлиять на эти процессы

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно вспомнил о переговорах, не имея никакой возможности повлиять на эти процессы, заявил лидер ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что переговорный процесс был начат по неоднократным просьбам украинской стороны, но фактически поставлен на паузу ею же, так как «не обошлось, очевидно, без указующего перста из Вашингтона».

«Жители освобожденных территорий — и только они — будут решать, как и с кем им жить. И никакие "пугалки" со стороны Зеленского или же попытки торговаться на это не повлияют», — отметил он.

По словам Слуцкого, жителям региона «явно не по пути с неонацистами и фактически ядерными террористами».

Накануне в Запорожской области объявили о проведении референдума о воссоединении с Россией. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий. Он также дал центральной избирательной комиссии распоряжение приступить к проработке вопроса организации проведения референдума.

Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, украинская сторона ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

