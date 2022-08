Трамп посоветовал генералам США равняться на военачальников нацистской Германии

Авторы книги о Трампе рассказали о его совете генералам США равняться на нацистов

Будучи президентом США, Дональд Трамп посоветовал своим генералам равняться на военачальников нацистской Германии и выразил глубокое недовольство их работой. Об этом в книге «Разделитель: Трамп в Белом доме, 2017-2021» рассказали журналисты The New Tork Times и The New Yorker Питер Бейкер и Сьюзан Глассер, отрывок опубликован на сайте The New Yorker.

В ходе разговора с бывшим главой аппарата Белого дома и отставным генералом Корпуса морской пехоты Джоном Келли Трамп, как пишут авторы, заявил: «Вы, проклятые генералы, почему вы не можете быть такими, как немецкие?» Келли уточнил, какие именно, на что экс-президент ответил: «Немецкие генералы Второй мировой».

Согласно данным авторов, Келли в ходе беседы заметил, что Адольф Гитлер едва не был убит одним из своих собственных генералов, намекая на заговор полковника Клауса фон Штауффенберга в июле 1944 года. Келли добавил, что нет американских генералов, которые сохраняли бы полную верность президенту. Вместо этого они клянутся, как и все военнослужащие, защищать конституцию США от всех врагов, внешних и внутренних. Это очень не понравилось Трампу.

Отмечается, что перепалка произошла, когда Трамп, восхищенный парадом в честь празднования Дня взятия Бастилии во Франции, захотел провести аналогичный военный парад по случаю Дня независимости США. Однако его советники были настроены куда менее восторженно, что и стало предметом разногласий. «Я бы лучше выпил кислоту», — сказал министр обороны и бывший генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Мэттис в ответ на идею Трампа.

По данным журналистов, эта тема поднималась неоднократно. С каждым новым отказом восхищение Трампа военными советниками, которых он обычно ласково называл «моими генералами», остывало. Позднее сам экс-президент в интервью журналу заявил: «Это были очень бездарные люди, и как только я понял это, я перестал полагаться на них, я полагался на настоящих генералов и адмиралов внутри системы».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп во время поездки в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны хвалил деятельность Гитлера. Трамп утверждал, что Гитлер делал и хорошие дела: например, в 1930-е годы он поднял немецкую экономику.