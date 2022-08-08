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Британцы обвинили Зеленского во лжи после обстрелов Запорожской АЭС

Читатели Daily Mail обвинили президента Украины Зеленского во лжи после обстрелов АЭС

Фото: Reuters

Читатели раскритиковали материал британского издания Daily Mail, в котором говорится о якобы обстрелах российскими войсками Запорожской АЭС.

В комментариях пользователи обвинили украинского президента Владимира Зеленского во лжи из-за заявлений об обстрелах АЭС со стороны России, многие подчеркивали, что территория атомной электростанции контролируется российскими войсками. «Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому», — написал Susan Green.

Читатель с ником Limes назвал Зеленского шутником, а также упрекнул главу Украины в попытке «утянуть с собой на дно весь мир», а Able_Archer_44 отметил, что приятно видеть все больше людей, которые не верят подобным сообщениям.

«АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?» — заключили читатели.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. Отмечалось, что в результате обстрела повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Варвара Кошечкина
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