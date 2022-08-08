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Стюардессы выгнали пассажирку из самолета из-за не понравившегося им лица

Daily Star: экипаж Spirit Airlines выгнал пассажирку, приняв ее экзему на лице за оспу

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Пассажирку попросили покинуть лайнер из-за того, что члены экипажа приняли ее экзему на лице за оспу обезьян. Девушка поделилась историей на видео в TikTok — на ролик, набравший сотни тысяч просмотров, обратило внимание издание Daily Star.

Как рассказала автор видео, Жаклин Нгу (Jacqueline Ngu), она должна была лететь американским авиаперевозчиком Spirit Airlines. Однако когда девушка поднялась на борт, стюардессы захотели выгнать туристку из самолета, так как им не понравилось воспаление на лице Нгу — они приняли его за оспу.

Несмотря на объяснения путешественницы о незаразности экземы, сотрудники авиакомпании заявили, что допустят Нгу к полету только при предъявлении медицинского подтверждения заболевания. Тем не менее девушке удалось доказать ошибку бортпроводников — она предъявила тюбик прописанного ей врачами средства.

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Свое видео туристка подписала так: «Дезинформация ведет к дискриминации и враждебности. Люди с бросающимися в глаза незаразными кожными заболеваниями сталкиваются с этим». Путешественница призналась, что страдает кожным заболеванием с детства, однако за всю ее жизнь ее никогда не унижали так, как в самолете. Девушка также порекомендовала руководству авиакомпании заставить персонал выучить различия разных болезней.

В публикации отмечается разница между двумя заболеваниями. Так, экзема — это незаразное кожное заболевание, характеризующееся сухостью, шелушением кожи, покраснениями и иногда язвами. В то время как оспа обезьян — это тропическая вирусная инфекция, передающаяся при тесном контакте. Симптомы включают в себя сыпь, превращающуюся в небольшие волдыри.

Ранее стюардесса авиакомпании Southwest Airlin унизила пассажирку и выгнала ее из самолета за слишком сексуальный наряд. На девушке был розовый корсет и брюки карго с заниженной талией.

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Ксения Жарова
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