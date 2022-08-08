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Отсидевший 13 лет российский футболист оценил условия в тюрьме для Грайнер

Отсидевший футболист Югрин заявил, что для Бриттни Грайнер в тюрьме соблюдены все условия
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший футболист «КамАЗа» Эдуард Югрин, который провел в заключении 13 лет, оценил условия в тюрьме для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас условия намного лучше, чем были раньше. Там, где находится Грайнер, соблюдены все стандарты по условиям», — заявил отсидевший в тюрьме спортсмен. Он подчеркнул, что к баскетболистке смогут приехать адвокаты, также ей будут доступны телевизор, холодильник и возможность заниматься спортом.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Югрин профессионально выступал с 1987 по 1998 год, большую часть карьеры защитник провел в составе «КамАЗа». В 2001 году он был приговорен к 13 годам тюрьмы как участник Челнинской ОПГ «29-й комплекс».

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Анастасия Борисова
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