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США заявили о поддержке права Израиля на защиту от атак из Газы

Президент США Байден заявил о своей давней поддержке безопасности Израиля

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на защиту от нападений с территории сектора Газа. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

Американский лидер приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в России) после трех дней военных действий. «Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений», — заявил Байден, отметив, что США гордятся оказанием поддержки израильской противовоздушной обороны «Железный купол».

Глава Белого дома также подчеркнул, что «и израильтяне, и палестинцы заслуживают жить в безопасности и спокойствии, в равной степени пользоваться свободой, процветанием и демократией». Он добавил, что его администрация будет продолжать взаимодействовать с израильскими и палестинскими лидерами, чтобы поддерживать эту концепцию.

Ранее Израиль и «Исламский джихад» заключили перемирие, оно вступило в силу в 23:30 7 августа. При этом израильский чиновник отметил, в случае нарушения режима Израиль оставляет за собой право применить силу.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. По данным Министерства здравоохранения Газы на 7 августа, число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа составило 29 погибших. Еще 253 человека были ранены.

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Ксения Назарова
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