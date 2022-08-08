Нежелание ЕС подталкивать Украину к уступкам России объяснили

Политолог Романова заявила, что ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам России

Евросоюз не станет открыто просить Украину принять некоторые условия России ради скорейшего завершения специальной военной операции, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила это тем, что ЕС не хочет брать на себя ответственность за украинские потери.

«Возможно, какие-то кулуарные беседы по этому поводу будут, но открыто Европейский союз всегда говорит о том, что это решение Киева. Потому что очевидно, что любые соглашения с Россией на сегодняшний день для Киева выльются в территориальные потери, и политическую ответственность за это Европейский союз брать не хочет», — считает политолог.

Возможно, какие-то кулуарные беседы с представителями Украины об этом есть, но никто давить слишком сильно на Киев не решится Татьяна Романова политолог

Несмотря на негативные экономические последствия и энергетический кризис, сторонников уступок Украины в Европейском союзе не так много, утверждает Романова.

«Несколько месяцев назад широко цитировалось исследование, что в Европейском союзе есть условно "партия войны" и "прагматичная партия". "Прагматичная партия" — это не пророссийская партия, это партия, которая ориентирована на минимизацию ущерба. Она считает, что нужно сейчас заключить соглашение с Россией, чтобы минимизировать потенциальный экономический эффект. То же исследование отмечало, что все-таки сторонники соглашения находятся в меньшинстве. Не думаю, что эта ситуация сейчас серьезно поменялась. Энергетический кризис, скорее, консолидирует эту позицию Европейского союза, а не заставит его искать компромисс», — заключила специалист.

Ранее бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи допустила, что Киев может пойти на уступки России по просьбе Евросоюза.

В своей статье для Foreign Affairs она написала, что это может произойти не из-за отсутствия прогресса в конфликте, а по причине сравнительного затишья. Точчи добавила, что считает такой сценарий наиболее вероятным, если энергокризис в Европе ухудшится.