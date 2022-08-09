Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна из-за задержки поставки

Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна из-за задержки сроков доставки

Покупатель украинского зерна, которое было отправлено на судне Razoni («Разони») с территории Украины после заключения соглашения в Стамбуле, отказался от сделки из-за задержки поставки. Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Ливане в Twitter.

Эту информацию подтвердил и источник ТАСС в порту Триполи, куда сухогруз «Разони» и должен был зайти. «Поставщик украинского зерна сообщил, что ищет нового покупателя, поскольку ливанский заказчик отказался от закупки 26 тысяч тонн кукурузы. По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа», — сообщили в ливанском порту.

Согласно информации грузоотправителя, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки (более пяти месяцев). Теперь грузоотправитель ищет другого клиента. Он может быть либо в Ливане, либо в другой стране Посольство Украины в Ливане

Соглашение о вывозе украинского зерна

22 июля представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.

На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

После заключения договора Гутерриш сообщил, что действие соглашения о вывозе зерна из портов Украины составляет 120 дней с возможностью продления.

Источник в ООН отметил, что суда, идущие на Украину и обратно, будут досматривать инспекторы на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала. По его словам, инспекционные группы будут размещаться в Турции и включат в себя представителей России, Украины, Турции и ООН.

Также источник в ООН добавил, что «суда будут проходить в порты Украины и заходить в них в соответствии с графиком, утвержденным совместным координационным центром, после проверки судов инспекционной группой».

Кроме того, Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно в рамках заключенных в Стамбуле соглашений. По данным представителя ООН, российская и украинская стороны условились, что не будут нападать на суда и гарантируют им безопасный проход.

Сухогруз «Разони»

1 августа порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони». По заявлению Министерства обороны России, судно покинуло порт примерно в 9 часов утра.

«На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа», — сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что управление операцией по выходу сухогруза было спланировано при участии российских офицеров, который входят в состав Совместного координационного центра в Стамбуле.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва принимает меры в целях недопущения провокаций на маршруте судна «Разони».

Принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник

По его словам, по договоренностям зерно и минеральные удобрения будут вывозить из трех портов Украины: Южного, Одессы и Черноморска. Данный маршрут был разработан Россией, Турцией, Украиной и ООН.

7 августа стало известно, что «Разони» внезапно изменил курс. Министр транспорта Ливана Али Хамий заявил, что на борту сухогруза находятся 26 тонн кукурузы, которую должны были доставить в порт Триполи. Однако данные указывают на то, что судно ожидает указаний об определении нового пункта назначения.

Реакция мира

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай приветствует «продуктовую сделку» по вывозу украинского зерна по акватории Черного моря, заключенную между Россией и Украиной. По его словам, Пекин поддерживает позитивную роль сотрудников и представителей ООН, которые будут задействованы в работе по контролю торгового судоходства в Черном море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли также приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна и выразили надежду, что «продуктовая сделка» будет реализована быстро и бесперебойно.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США будут пристально следить за выполнением сделки, чтобы оценить реальный эффект соглашения.

Мы думаем, что соглашение окажет позитивное влияние на мировой рынок и поможет усилить продовольственную безопасность по всему миру Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини, в свою очередь, отметил, что сделка по экспорту украинского зерна через Черное море, заключенная между ООН, Турцией, Россией и Украиной, поможет спасти жизни людей по всему миру.

Нигде последствия [продовольственного кризиса] не ощущаются сильнее, чем в сообществах, уже затронутых вооруженным конфликтом и климатическими потрясениями Роберт Мардини Генеральный директор Международного комитета Красного Креста