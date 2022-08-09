Поставки вертолетов Ми-171А3 начнут в 2024 году

Главный конструктор НЦВ «Миль и Камов» сообщил о начале поставок Ми-171А3 в 2024 году

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует начать поставки вертолетов Ми-171А3 заказчикам в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России») Сергей Каюмов.

«В 2022 году на предприятиях холдинга "Вертолеты России" "Ростеха" запущено производство агрегатов и закупка комплектующих изделий для сборки вертолетов, планируемых к поставке в первой половине 2024 года. Окончание летных испытаний и получение сертификата типа запланировано в первом квартале 2024 года», — сообщил он.

Каюмов отметил, что холдинг заключил соглашения о поставке 27 вертолетов Ми-171А3. 16 машин предназначены для компании «Газпром», а 11 вертолетов получит авиакомпания «Аврора». Энергетическая компания получит первые вертолеты в 2024 году, а поставки для «Авроры» начнутся в 2025 году.

«В перспективе Ми-171А3 будут поставляться и зарубежным заказчикам. Уже сегодня можно говорить о высоком интересе к новой машине со стороны дружественных стран», — добавил главный конструктор.

В мае стало известно, что российская компания «Навигатор» разработала систему наблюдения воздушной обстановки для предупреждения столкновения вертолетов. Систему испытают на Ми-171А3.

В январе японское издание Traffic News назвало российский Ми-171А3 развитием «вертолета-шедевра» Ми-8.

