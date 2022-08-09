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Изучены быт и обстановка дома древних жителей Помпеи среднего класса

Phys.org: исследован домашний быт помпейцев среднего класса

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

Археологи изучили быт и обстановку дома древних жителей Помпеи среднего класса. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на пресс-службу архитектурного комплекса.

Впервые дом или domus (так его называли помпейцы) был обнаружен в 2018 году. Основные раскопки, проводившиеся в последнее время в Помпеях. были сосредоточены на зданиях представителей высшего класса. Теперь у ученых и посетителей комплекса появилась возможность изучить жизнь более простых горожан.

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Во внутреннем дворе специалисты смогли найти крайне богато оформленную цистерну, однако, по всей видимости, у хозяев не было достаточного количества средств, чтобы так же украсить все пять комнат в доме. В одной из комнат были неокрашенные стены и земляной пол, предположительно, ее использовали для хранения.

В спальне находились остатки каркаса кровати со следами ткани от подушки, а также были остатки деревянного сундука с открытой крышкой. В нем лежала масляная лампа, украшенная барельефом, изображающим древнегреческое божество Зевса, превращающееся в орла. Рядом находился маленький круглый стол на трех ножках. Кроме того, были раскопаны фрагменты большой тарелки с изумрудными и кобальтовыми росписями и хорошо сохранившаяся курильница.

В марте 2022 года в администрации комплекса Помпеи приняли решение закупить для патрулирования в ночное время робота-собаку Spot от компании-производителя Boston Dynamics.

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Елена Апазиди
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